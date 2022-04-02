Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"З орками неможливо домовлятися. Росіяни умисно гатять під час евакуації. Прилітає поблизу місць збору людей. На щастя, всі цілі", - зауважив він.
За словами очільника регіону, разом з патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами цього дня вдалося неможливе.
"З Гірської громади вивезли 280 осіб, з Кремінної - 118, 60 рубіжан + 20 власним транспортом, 25 з Попасної, 341 людину з Сєверодонецька, близько 1800 з Лисичанська (+прилеглі міста та села). Дякуємо дніпрянам за допомогу!" - пише Гайдай.
Він також додає, що для тих, хто залишився, завезено декілька тонн гуманітарної допомоги: харчі, ліки, засоби гігієни. Патрульні поліцейські вже почали їх розвозити по бомбосховищам.
Нагадую, ЕВАКУАЦІЯ поки є. Щоранку автобуси чекають на Вас. Бережіть себе!", - звертається він до цивільних мешканців регіону.