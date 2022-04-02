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Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних. ВIДЕО

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Українські військові, які 1 квітня були звільнені під час обміну, вже невдовзі побачать свої сім’ї і побратимів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також оприлюднив відео, як військові готуються вирушити до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

"Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Вже незабаром кожен зможе побачити рідних", - пише Тимошенко.

Він також подякував усім звільненим військовослужбовцям за їхню службу.

Нагадаємо, 1 квітня в Запорізькій області відбувся обмін полоненими, під час якого звільнили 86 українських бійців, серед них - 15 жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно відбувся обмін полоненими. 86 українських військовослужбовців повертаються додому, - заступник глави ОП Тимошенко. ВIДЕО

Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних 01

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кого саме віддали рашистам?
  • Чайка Київ
    Слава Богу! Радію за наших військових. Та чути інформацію від крадія- гидко.
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Слава богу,що живі! Слава ЗСУ.
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