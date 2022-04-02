Росіяни за кордоном прикидаються українцями, щоб безкоштовно кататися в транспорті. ФОТО+ВІДЕО

Росіянам вже соромно зізнаватися, що вони родом з країни-агресорки, тож за кордоном вони прикидаються українцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Від початку війни в багатьох країнах Європи, біженці з України користуються економічними та соціальними пільгами. Серед них – безкоштовний проїзд в усякому транспорті за наявності українського паспорта. У зв'язку з цим росіяни у Німеччині придумали собі "лайфхак". Вони купують українські обкладинки на паспорт та надівають їх на свій, щоб отримувати пільги в транспорті.

Махінації гордо показали в соцмережах самі росіяни. Водночас вони радять своїм землякам за кордоном не зізнаватися, звідки вони. Кажуть, такий маневр "допомагає просто жити", бо коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, з них ніхто не знущається.

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Як розповідає 24 канал, одній парі з РФ пощастило взяти якісь путівки за кордон ще до війни, яку Росія почала проти України. І от вони тепер радять іншим росіянам приховувати своє громадянство і діляться іншими порадами: "Якщо ви сюди приїдете, то купіть футболку з українським прапором, і це буде вам як оберіг".

Також росіяни радять заперечувати дії свого президента Володимира Путіна та відкрито говорити, що вони проти війни в Україні. Так краще поводитись, аби банально не дістати в писок.