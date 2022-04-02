Вчора на Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу військ РФ, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

На Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як зазначається, вчора, 1 квітня, рашисти вирішили активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою наших хлопців.

"Тому на окупантів чекала "тепла" зустріч. Українські воїни привітали свинособак не тими квітами, на які вони розраховували. "Гвоздики", "Піони", "Гіацинти" та інші подарунки чомусь не сподобались горе-воякам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити", - іронічно зауважили в ОТУ "Схід".

"Нищити окупантів, стирати їх з лиця землі за всю ту жорстокість та знущання, що вони вчинили з українським народом. Саме ця почесна місія сьогодні лежить на кожному українському воїні. І так буде й надалі, допоки нога останнього окупанта не залишить українську землю. До речі, якщо придивитися, то десь там на фото можна її розгледіти…", - резюмується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС















































