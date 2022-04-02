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Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів. ФОТОрепортаж

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У Чернігові затримано громадянина Росії, якого підозрюють у коригуванні ворожих обстрілів міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Встановлено, що уродженець російського м.Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.

Під час відпрацювання оперативної інформації, поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим.

Під час огляду місця проживання підозрюваного, біля його будинку виявили вибухову пастку ("розтяжку") та цинк з боєприпасами. Поліція передала затриманого до Служби безпеки України для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.

Читайте: У Києві знищили російський дрон-камікадзе у бойовій готовності, - Нацполіція

Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 01
Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 02
Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 03
Громадянина РФ затримано у Чернігові: Чоловіка підозрюють у коригуванні вогню для російських окупантів 04

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Віддати цю кацапську сук. українцям, пострадавшим від обстрілів.
  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Зробити те, що рашисти робили у Бучі з чоловіками...
  • Aleksiey Ykropovich
    Приємнійше було б читати - "був застрелений при спробі втечі " ....от реально!
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