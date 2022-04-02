Знищена техніка російських окупантів в районі ООС. ФОТОрепортаж

Пресцентр штабу ООС опублікував кадри знищеної техніки окупантів на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Вчора, у вечірньому зведенні, ми повідомляли про значні втрати ворога в техніці та живій силі на території Донецької та Луганської областей. Сьогодні до вашої уваги фотопідтверження успішних дій воїнів угрупування Об’єднаних сил.

Україна не кликала до себе цих нелюдів! Вони прийшли вбивати та обкрадати мирне населення. Але наші захисники їх знищили. Збройні Сили України гарантують - така ж доля чекає і на всіх інших загарбників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС













