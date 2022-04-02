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Тіла 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони. ФОТО

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У Київській області виявили тіла п'яти жінок, які лежали посеред дороги. Російські окупанти намагалися їх спалити.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля траси за 20 км від Києва бачать загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежать 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.

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Тіла 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони 01

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Оці усі фото мають дуже швидко потрапляти на усі портали новин світу, у ООН, Британію, Америку, Канаду й Китай обов'язково!
  • Перехватчик
  • Rino Onix
    "Всіх лякає не саме слово "нацизм", а ті речі, які за ним стоять: геноцид, Друга світова, знищення десятків мільйонів людей. Тому треба дивитися не на слова, а виключно на дії. Росія - це країна, яка зараз веде прямий геноцид і вбиває цивільних. Це етноцид - це знищення десятків тисяч мирного населення, це вбивства дітей, удари по учбовим та гуманітарним закладам.

    Не мої слова, але так воно і є.
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