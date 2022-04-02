Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов. ФОТО 18+

Міжнародний комітет Червоного Хреста має негайно дати оцінку злочинам російських окупантів на території України. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Масові розстріли російськими військами мирних громадян України знаходяться в різних місцях Київської області, звідки росіяни втекли під ударами українців. Дві жінки та четверо чоловіків розстріляні у потилицю у Мотижині. Троє чоловіків зі зв’язаними руками у Бучі. Вбитий у Бучі неозброєний знаменитий український журналіст Макс Левін", - йдеться в повідомленні.

Бутусов наголошує, що в усіх окупованих містах відомо про масові вбивства, зґвалтування, пограбування цивільних.

"Сподіваюсь, міжнародний Червоний хрест негайно дасть оцінку злочинам російських терористів", - підсумував журналіст.

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