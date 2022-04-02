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Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов. ФОТО 18+

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Міжнародний комітет Червоного Хреста має негайно дати оцінку злочинам російських окупантів на території України. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Масові розстріли російськими військами мирних громадян України знаходяться в різних місцях Київської області, звідки росіяни втекли під ударами українців. Дві жінки та четверо чоловіків розстріляні у потилицю у Мотижині. Троє чоловіків зі зв’язаними руками у Бучі. Вбитий у Бучі неозброєний знаменитий український журналіст Макс Левін", - йдеться в повідомленні.

Бутусов наголошує, що в усіх окупованих містах відомо про масові вбивства, зґвалтування, пограбування цивільних.

"Сподіваюсь, міжнародний Червоний хрест негайно дасть оцінку злочинам російських терористів", - підсумував журналіст.

Також дивіться: Тіла близько 5 оголених жінок, які намагались спалити російські окупанти, виявили на Київщині, - Міноборони. ФОТО

Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов 01
Тіла шести цивільних, розстріляних російськими окупантами у потилицю, виявили у Мотижині на Київщині, - Бутусов 02

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Вы понимаете что это не кадры афганистана 80ых, это вон там за углом на улице, открой дверь выйди и вот это там...

    Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
  • Randall Flag da70119e
    О ЧЕМ С НИМИ МОЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ???
  • Dust
    а ось це ?
    це не офіційне рукостискання по протоколу?
    ЗРАДА ?
    та ну вищо !!
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