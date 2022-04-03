"Стоп війні. Підтримайте Україну", - на російському телебаченні вимкнули трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України. ВІДЕО+ФОТО

На російському телебаченні вимкнули трансляцію футбольного матчу Бундеслігі, через напис на стадіоні "Стоп війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Футбол".

У повідомленні зазначається: "На російському спортивному телеканалі обірвали трансляцію матчу Бундесліги вже на 13-й хвилині.



Все через те, що в ефірі було видно рекламні написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".



P.S: чемпіонат Ерітреї вже близько".

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