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"Стоп війні. Підтримайте Україну", - на російському телебаченні вимкнули трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України. ВІДЕО+ФОТО

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На російському телебаченні вимкнули трансляцію футбольного матчу Бундеслігі, через напис на стадіоні "Стоп війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Футбол". 

У повідомленні зазначається: "На російському спортивному телеканалі обірвали трансляцію матчу Бундесліги вже на 13-й хвилині.

Все через те, що в ефірі було видно рекламні написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".

P.S: чемпіонат Ерітреї вже близько".

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Стоп війні. Підтримайте Україну, - на російському телебаченні вимкнули трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України 01

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Топ коментарі

  • Агамемнон
    Трусливые ничтожества...
  • Nothing Special
    Даремно перелякалися, правильні кацапи ж английською не читають. А ті, що читають, то вони і так проти ***** - "ліберасти", всякі внутрішні вороги.
  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Тільки що повернувся з відпочинку на Океані в Мендосіно, Північна Каліфорнія. Був м'яко кажучи приємно шокований - практично все місто в Українських Прапорах. Де Мендосіно і де Україна!!!
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