Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь, - Генштаб. ФОТО

Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

"Сьогодні, 03 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

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