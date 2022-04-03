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"Горит, горит, полностью горит, бл#ть": ЗСУ захопили в полон пілота збитого поблизу Ізюма Су-34. ВІДЕО+ФОТО

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Пілот збитого вранці в районі Ізюма російського літака потрапив у полон. Спроби росіян евакуювати його гелікоптерами провалилися.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, пілот намагався втекти, проте йому це не вдалося, інформує Цензор.НЕТ.

Українські фахівці також здійснили радіоперехоплення перемовин російських окупантів під час ліквідації літака Су-34.

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ЗСУ захопили в полон пілота збитого поблизу Ізюма Су-34 01Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ЗСУ захопили в полон пілота збитого поблизу Ізюма Су-34 02
Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ЗСУ захопили в полон пілота збитого поблизу Ізюма Су-34 03
Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ЗСУ захопили в полон пілота збитого поблизу Ізюма Су-34 04

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Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi
    Сподіваюсь, яйця йому вже відрізали.
  • drowsy_cat
    Тут одного орка, що катапультувався з літака, були піймали. Били так, що в нього випав язик. Зовсім випав. Як у нього здоров'я зараз, не знаю.
  • Paul Foxen
    Режьте эту мразоту на куски, и потом по кусочкам от правлять родне, почучуть
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