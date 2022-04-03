"Горит, горит, полностью горит, бл#ть": ЗСУ захопили в полон пілота збитого поблизу Ізюма Су-34. ВІДЕО+ФОТО
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Пілот збитого вранці в районі Ізюма російського літака потрапив у полон. Спроби росіян евакуювати його гелікоптерами провалилися.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, пілот намагався втекти, проте йому це не вдалося, інформує Цензор.НЕТ.
Українські фахівці також здійснили радіоперехоплення перемовин російських окупантів під час ліквідації літака Су-34.