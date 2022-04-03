Зеленський - матерям російських окупантів: Подивіться, яких виродків ви виростили!. ФОТО 18+

Російські солдати - вбивці, мародери та кати.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла", - пише глава держави, проводячи жорсткі паралелі між датами.

Окремо він звертається до матерів російських окупантів та радить їм переглянути фото зі звільненої Бучі.

"Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати", - додає Зеленський.

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