На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

На одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська зазнали важких втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід"

"Рятуючи власні шкури від гніву українських захисників, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку, зброю та боєприпаси.

Також спадає на думку відоме гасло росіян – "своих не бросаем": кидають, ще й як кидають. Рашистські полонені тому прямий доказ.

Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", - зазначається у повідомленні.

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