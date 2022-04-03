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Російські окупанти вивозять свою пошкоджену техніку з Білорусі у закритих вагонах. ФОТО

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Росіяни евакуюють свою ушкоджену техніку із Білорусі в закритих вагонах, аби населення РФ її не бачило.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото опублікував блогер Zloyodessit.

Він зазначив: "Ось так російські окупанти евакуювали з Білорусі, зокрема Гомеля, свою ушкоджену в боях в Україні техніку.

Евакуюють потай, щоб поки вона їхала Росією, самі росіяни не бачили, як "другу" армію у світі покришили ЗСУ. Адже фото та відео відсмажених і у хвіст та у гриву російських військ в інтернеті – то фейки зняті на кіностудії імені Довженка! А от коли такі "Потяги перемоги" кататимуться Росією, то недвозначних питань у зомбі стане з'являтися все більше і більше".

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Російські окупанти вивозять свою пошкоджену техніку з Білорусі у закритих вагонах 01

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Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    200 вывозите твари.
  • Мобильный крематорий
    Когда везли в Украину, то на открытых платформах, снимали свои тиктоки. Теперь же как чмошники, чтобы как можно меньше видели их разгром в закрытых вагонах.
  • IN UA 7395a7cc
    Как гордо заходили, а драпают как битые шакалы
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