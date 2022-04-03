"Вдячні рашистам за подарунки", - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили кадри трофейної установки БУК.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.

"На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву.

Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук".

Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна "віддячити" їм за трофеї", - зазначається у повідомленні.

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