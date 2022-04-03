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"Вдячні рашистам за подарунки", - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами. ФОТОрепортаж

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Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили кадри трофейної установки БУК.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.

"На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву.

Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук".

Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.

Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна "віддячити" їм за трофеї", - зазначається у  повідомленні.

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Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 01
Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 02
Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 03
Вдячні рашистам за подарунки, - ССО продемонстрували повністю цілий трофейний БУК з боєприпасами 04

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Ребята, ССОшники там дихлофосом обработайте после русни, и антисептиком облейте, а то фууууу
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ukraino TV
    Спецоперация по вооружению Украины. Правда это советское говно не нужно будет после поставок Патриот. Но пока сойдёт.
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