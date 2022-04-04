Окупанти тримали у підвалі школи понад 150 заручників на Чернігівщині, - Чаус. ФОТО
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У підвалі школи села Ягідне на Чернігівщині окупанти тримали у заручниках одночасно понад 150 цивільних, зокрема жінок і дітей.
Про це повідомив у Фейсбук голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти утримували людей в тісняві, антисанітарії. Тіла мертвих рашисти також не дозволяли виносити, тому люди були змушені перебувати поряд з трупами.
"Ягідне. Підвал школи. В цьому приміщенні ворог тримав понад 150 людей одночасно. Випускав на вулицю. Іноді, не часто. Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха", - написав він.
Чаус зауважив, що там були жінки й діти. "Я склоняюся їхній мужності й витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - зазначив Чаус.