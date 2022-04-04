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Перші ознаки братської могили в Бучі з’явилися ще 10 березня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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Компанія Maxar Technologies, яка збирає та публікує супутникові знімки України, повідомила, що перші ознаки появи братської могили у Бучі на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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"Останні знімки території від 31 березня показують місце могили з траншеєю завдовжки приблизно 13,7 м на південно-західній частині території біля церкви", - заявили у Maxar Technologies.

Перші ознаки братської могили в Бучі з’явилися ще 10 березня 01

У компанії також додали, що перші ознаки появи братської могили на території церкви Андрія Первозванного та Всіх Святих були помічені ще 10 березня.

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Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область визволені від російських загарбників. У визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства російськими вояками цивільних.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що з визволеної від російських загарбників території Київської області наразі вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.

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Топ коментарі

  • Андрей Мудрый
    Иди на хер мразь! Ты еще вспомни что было в 1700м году! Какое отношение имеет волынская резня к Буче? Ты дебил и мразь кацапская!
  • Garry Grant
    Зараз по телеку дєрьмак розповідає казки шльондрі слюсарчучкі.🤮
  • Solsky Wasyl
    40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
    https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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