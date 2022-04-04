З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО

В Україну із Франції прибули чотири автопотяги із 50 т гуманітарного вантажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибуло чотири автопотяги з гуманітарним вантажем загальна вага якого становить 50 тонн", - йдеться в повідомленні.

Засновник ініціативи, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що вантаж призначений для мешканців населених пунктів, що розташовані в районі ведення бойових дій, а також для біженців. Він додав, що допомога складається з харчових продуктів, засобів гігієни, одягу та ковдр, товарів для дітей, ходунків, ліків, виробів медичного призначення, інвалідних візочків тощо.

За його словами, розмитнення вантажу та іншу необхідну роботу здійснено завдяки організації Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".

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Зазначається, що за минулий рік до України із Франції в межах проєкту "Допомога Схід" надійшло понад 83 тони гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн, яку було доставлено до 25 медичних закладів, як у районі проведення операції Об’єднаних сил, так і в інших регіонах країни.

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