Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО

3 23813
В Україну із Франції прибули чотири автопотяги із 50 т гуманітарного вантажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибуло чотири автопотяги з гуманітарним вантажем загальна вага якого становить 50 тонн", - йдеться в повідомленні.

Засновник ініціативи, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що вантаж призначений для мешканців населених пунктів, що розташовані в районі ведення бойових дій, а також для біженців. Він додав, що допомога складається з харчових продуктів, засобів гігієни, одягу та ковдр, товарів для дітей, ходунків, ліків, виробів медичного призначення, інвалідних візочків тощо.

З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги 01

За його словами, розмитнення вантажу та іншу необхідну роботу здійснено завдяки організації Міжнародний волонтерський логістичний центр "Марлог".

Також читайте: До медичних закладів Дніпра доставлено 350 тис. масок-распіраторів класу FFP2, - Наєв


З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги 02

Зазначається, що за минулий рік до України із Франції в межах проєкту "Допомога Схід" надійшло понад 83 тони гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн, яку було доставлено до 25 медичних закладів, як у районі проведення операції Об’єднаних сил, так і в інших регіонах країни.

З Франції до України прибули 50 тонн гуманітарної допомоги 03

Також читайте: Гуманітарний проєкт SCM "Рятуємо життя" формує 400 тис. наборів виживання для 6 міст України

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    це все чудово, але потребуємо зброї тяжкої, інакше як в Бучі, фактично не буде кому ту гуманітарку передати.
    40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
    https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • andrey цьома
    аж 50 тонн. не всралися жаби?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини