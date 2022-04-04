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ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

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Біля міста Ічня Чернігівської області Збройні Сили України розгромили чергову колону ворога.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті. Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 01
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 02
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 03
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 04
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 05
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 06
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 07
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 08
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 09
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 10
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 11
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 12
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 13
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 14
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 15
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 16
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 17
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 18
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 19
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 20
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 21
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 22
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 23
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 24
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 25
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 26
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 27
ЗСУ знищили колону військ РФ в районі Ічні на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 28

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Топ коментарі

  • Шимус
    Не имеющая аналогов в мире динамическая защита российского бензовоза "берёзка" не сработала.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Обісрані лапатно-дерев'яні війська вже нічого не врятує від повного знищення в Україні.ВСУ-не зупиняйтесь...
  • Перехватчик
    Активная защита брони "Кора - 5"
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