Новини Фото • Війна, Різня в Бучі

Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

83 911106
В мережі продовжують оприлюднювати кадри з Бучі, на яких зафіксовані воєнні злочини російських військових проти мирного населення. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Фото оприлюднив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко, передає Цензор.НЕТ.

"Строго 18+. Ще кадри із Бучі Київської області" - підписав він фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перші ознаки братської могили в Бучі з’явилися ще 10 березня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 01
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 02
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 03
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 04
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 05
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 06
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 07
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 08
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 09
Сліди тортур, тіла зі звязаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі 10

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    "Буча - не единичное зверство" - британский эксперт в интервью BBC.

    Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности. "Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.

    "Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий". "Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено". "То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании", - заявил эксперт.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі кацапські мерзенні вбивці мають бути виявлені та обов'язково покарані...
  • Катерина 2abff6e7
    Москва має бути знищена!!! Фронт відкривати через Білорусь!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини