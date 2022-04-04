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Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині. ФОТО

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Національна гвардія здобула важливі документи батальйонно-тактичної групи російських військ, які вели бої в одному з районів Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НГУ у Facebook.

Зокрема, зазначається, що під час проведення розвідки в районі населеного пункту у Бородянському районі, що на Київщині, військовослужбовці НГУ знайшли місце розташування командного пункту батальйонно-тактичної групи військ РФ.

Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 01

Під час ретельного обстеження на командному пункті було знайдено важливу документацію: книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних рашистської батальйонно-тактичної групи.

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Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 02
Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 03

"Дані документи вже передані до вищого штабу для подальшого опрацювання. Без сумніву, це дуже вагома та цінна інформація, яка в подальшому може стати свідченням багатьох воєнних злочинів від рук окупантів", - зазначив командир військової частини НГУ, особовий склад якої проводив розвідку.

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Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині 04

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нацгвардії України-респект...
  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Як повідомляла група «ІС», вчора, 3 квітня, був підбитий ворожий літак-ретранслятор Іл-22, який виконував роль повітряного пункту управління, здійснював розвідку бойових дій.

    Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» зазначає, що влучення нашими Повітряними Силами ЗСУ в літак ймовірно відбулося на території рф, в районі населеного пункту Таганрог, на висоті близько 4000 метрів.

    «Тобто москалі вже подумають ще сто раз чи потрібно їм вилітати, адже можуть схлопотати щойно піднявши своє судно у повітря», - йдеться у коментарі.

    (я більше не маю підтверждення цій інформації...але "оперативний ЗСУ" - надійний канал)
  • Valter Valter
    Главное чтобы все ети документы и доказательства потом не *пропали* как дело *вагнеровцев*. Предатели пока что никуда не ушли из нашей власти.
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