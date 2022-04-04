Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НГУ у Facebook.
Зокрема, зазначається, що під час проведення розвідки в районі населеного пункту у Бородянському районі, що на Київщині, військовослужбовці НГУ знайшли місце розташування командного пункту батальйонно-тактичної групи військ РФ.
Під час ретельного обстеження на командному пункті було знайдено важливу документацію: книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних рашистської батальйонно-тактичної групи.
"Дані документи вже передані до вищого штабу для подальшого опрацювання. Без сумніву, це дуже вагома та цінна інформація, яка в подальшому може стати свідченням багатьох воєнних злочинів від рук окупантів", - зазначив командир військової частини НГУ, особовий склад якої проводив розвідку.