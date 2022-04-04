Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Рашисти вивели з Сумщини основну частину своєї техніки, але ЗСУ встигли захопити трофеї. ФОТО

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4 квітня російські війська вивели основну частину своєї техніки із Сумської області на територію країни-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі UAразом повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що в області все ще перебувають невеликі підрозділи, яких "виловлюють" ЗСУ та територіальна оборона. І додав, що українські військові поповнили свої запаси технікою російських окупантів:

"Отримано та захоплено трофейну техніку - медичний автомобіль "Тигр", "Тайфун", танки, БМП і т.д." - За словами Живицького, основна частина підрозділів ЗС РФ після відходу підірвала міст через річку Сейм, чим відрізала можливості для відступу ар'єргарду армії.

Також у своєму телеграм-каналі він опублікував відповідні фото.

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Прем'єр Данії про вбивства громадян у Бучі: Злочини Путіна несамовиті, жорстокі й ніколи не мають бути забуті

    Как и когда до этих сонных мух дойдет что не в путлере дело, а в 99.9% жителей мокшанской ********* = агресивный биомусор
  • Dust
    гівно цей Тайфун !

    жандармська машина - тільки очкариків в мацкве кошмарити
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Та ніхто їх без бою не випускав. Кого змогли, того й дістали. Як ви уявляєте можливість нав'язати реальний бій тим, хто драпає на усіх парах? Поки задніх били, передні тікали.
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