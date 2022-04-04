Дві особи загинули внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу російськими окупантами у Чугуєві Харківської області загинули чоловік та жінка.

Про це у Facebook повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

4 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Чугуїв Харківської області. Внаслідок цього низку будинків пошкоджено та зруйновано.

В одному із житлових будинків внаслідок обстрілу загинули 38-річний чоловік та 63-річна жінка.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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