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Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс. ФОТОрепортаж

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс у Варшаві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"На нашій зустрічі у Варшаві ми з Ліз Трасс погоджували подальший санкційний тиск на Росію та постачання зброї в Україну. Після бійні в Бучі Росію треба зупинити зараз. Більше ніяких напівзаходів. Санкції G7 та ЄС мають бути руйнівними. Україна має отримати все необхідне озброєння", - написав Кулеба.

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Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс 01
Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс 02
Обговорили постачання зброї та подальші санкції проти Росії, - Кулеба провів переговори із главою МЗС Великої Британії Трасс 03

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Улицы освобожденного вскоре Донецка будут называться улицами Героев Украины, ул. Джонсона, ул. Байдена. Я искренне верю что ордло вскоре прекратит свое существование и в Донецке будет украинская власть.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Лиз Трас - лучшая!!!
  • DmitrySviridon ad49c275
    Эмбарго на Россию и исключить из ООН!
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