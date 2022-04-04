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Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

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У Чернігівській області знову підняли прапори України над прикордонними підрозділами.

Про це у Facebook повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чернігові разом з побратимами, Секретерем РНБО Олексієм Даніловим та Головою Чернігівської ВЦА В’ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону. Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. ...

Прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч"", - йдеться в повідомленні.

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Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 01
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 02
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 03
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко 04

Топ коментарі

  • Y.M. Z.
    Цікаво, чи буде заміновано ВСІ автошляхи, що ведуть з раші? І чи буде повністю розібрано залізничні колії, що ведуть в бік кордону, хоча б на 10 км?
  • MAKAROV ddf66d11
    Их не минировать надо а уничтожать полностью, все дороги на границе, копать рвы.
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Так буде і в Донецькій та Луганській областях з часом ! Ворог буде розгромлений !
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