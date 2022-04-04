Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників у Чернігівській області, - Дейнеко. ФОТОрепортаж
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У Чернігівській області знову підняли прапори України над прикордонними підрозділами.
Про це у Facebook повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Чернігові разом з побратимами, Секретерем РНБО Олексієм Даніловим та Головою Чернігівської ВЦА В’ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону. Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. ...
Прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч"", - йдеться в повідомленні.