Окупанти авіаударами пошкодили церкву, стадіон та житлові будинки у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж
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У місті Дергачі російські окупанти нанесли авіаудари, внаслідок чого пошкоджено церкву та стадіон.
Про це у Facebook повідомив голова Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"За останню добу ворожі бомби знову інтенсивно падали на Дергачі. У результаті було серйозно пошкоджено будівлі Храму Різдва Пресвятої Богородиці, частково зруйновано декілька житлових будинків, одну з електропідстанцій міста, також постраждав стадіон "Авангард"", - йдеться в повідомленні.
Інформація про жертв чи поранених не надходила.
Також більша частина жителів міста залишилася без світла.