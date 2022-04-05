Росіяни щоночі безрезультатно штурмують Попасну і Рубіжне та зазнають втрат, - Гайдай

Попасна та Рубіжне - непохитні фортеці. Росіяни щоночі штурмують міста, проте безрезультатно.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, він додає, що доступ до цих міст ускладнений через постійні обстріли.

"Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції. Орки щоночі намагаються просунутися в Рубіжному та Попасній, але щоночі несуть втрати", - зауважив очільник регіону.

За інформацією Гайдая, в смт. Борівське (Сєверодонецька громада) ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури.

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"Нічний штурм сіл Гірської громади ворогу також не вдався", - пише очільник регіону.