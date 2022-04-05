Внаслідок обстрілів ворожими військами Миколаївщини горіло зерносховище, будинок та автомобілі, є поранені. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області у Фейсбуці.
"Підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області за чергову добу ліквідовано 4 пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники у м. Миколаєві загасили дві пожежі легкових автомобілів Chevrolet Lacetti та Toyota Camry, ліквідували горіння зерносховища в с. Костянтинівка площею 1600 кв. м, пожежу житлового будинку в с. Галицинове на площі 80 кв.м.
Також пожежно-рятувальне відділення 4 ДПРЧ та чергова зміна оперативно-координаційного центру залучались для надання допомоги по обстеженню території та будівель внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу.
Осколкові поранення дістали цивільні громадяни. Для транспортування постраждалих до лікувальних закладів залучалось аварійно-рятувальне та медичне відділення АРЧ АРЗ СП.
Піротехніками ДСНС протягом доби вилучено 34 вибухонебезпечні предмети.