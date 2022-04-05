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Війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Мешканців попереджають про небезпеку, - Гайдай. ФОТО

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У Рубіжному війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново!!! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!" - звертається він до мешканців регіону.

Гайдай також розповідає про дію азотної кислоти на людину: вона небезпечна під час вдихання, ковтання та потрапляння на шкіру та слизові оболонки.

Війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Мешканців попереджають про небезпеку, - Гайдай 01
Війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Мешканців попереджають про небезпеку, - Гайдай 02

"Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте вологі маски для обличчя!!", - продовжує він.

Крім того, як зазначається, при місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

"Перша допомога: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї соду та мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - інформує Гайдай.

Також він закликає мешканців регіону слідкувати за напрямом вітру!

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Топ коментарі

  • Руслан Михайленко 65e9b44d
    якого х... вона там перебувала?
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Звиздец...
  • Maksim Perepelitca
    Це пц !!! . Чому цистерна з азотною кислотою , під час активних бойових дії , знаходилась у місті .?
    От не розумію місцеві влади - навіщо створювати проблеми , самим собі .??
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