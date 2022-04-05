В порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, поранено члена екіпажу, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, вночі, під час чергового обстрілу з моря Маріуполя, ворог влучив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного із причалів.
Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".
Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.
Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.
На судні триває пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе.