На Чернігівщині родина підірвалася на російській протитанковій міні: батьки загинули, двоє дітей в реанімації, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Прилуцькою окружною прокуратурою Чернігівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 02.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, залишили вибуховий пристрій неподалік с. Припутні Ічнянської ОТГ Прилуцького району. 1 квітня близько 20-ї години сім'я працівника медичної допомоги поверталася з хутора Безбородьків у село Припутні. Проте за 30-50 метрів до понтонної переправи автомобіль, яким вони рухалися, підірвався на протитанковій міні.
"Батьки загинули на місці. Їхні діти, 1995 та 2008 р.н., в реанімації в тяжкому стані", - зазначили в прокуратурі.