"Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты": мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян. ДОКУМЕНТ+ФОТО 18+

Житель Бучі Олексій Тарасевич розповів про побачені ним злочини російських військових. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Розшифровку письмових свідчень жителя Бучі Тарасевича опублікував екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст свідчень Тарасевича мовою оригіналу:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських військових, які чинили звірства в Бучі, повертають в Україну, - ГУР

"Представителям СМИ, государственным судебным властям, человечеству

Письменные свидетельские показания, касаемые преступлений армии России в городе Буча Киевской области.

(записаны собственноручно, в свободной форме)

Я, гражданин Украины, Тарасевич Алексей Юрьевич, 1969 г.р. находился вместе с родителями (1941 и 1942 г.р.) по адресу: г. Буча, улица Водопроводная 34 А, кв. 5, в период с 24 февраля 2022 г. по настоящее время. Начиная с этой даты вел дневник с фиксацией времени, увиденных событий, своих личных психических переживаний, по возможности делал фото и делал видео фиксацию на телефон.

В конкретном тексте показания касаются убийств мирного жителя, моего соседа (кв. 4) Недашковского Василия Ивановича 23.10.74 г.р. Четверг 17.03. (22-й день войны). Военные армии России находились на улице Водопроводная с 5 марта 12:48. Я опознал их по белым повязкам и на касках были ленты, которые называют "георгиевскими", техника отмечена буквой "V" белая краска. Техника появилась во дворе нашего жилого массива 7 марта в 11:07.

17.03 армия России укрепилась во дворе нашего жилого массива. Двор "колодцем", многоэтажные строения. В пять часов семь минут хлопнула входная дверь нашего подъезда. Я и соседка Татьяна (жена Васи) стояли на лестничной площадке и с волнением ждали Василия, так как начался комендантский час, а его не было. Буквально через несколько секунд стук прикладами в железную дверь. Я услышал как Василий произнес: "Сейчас, сейчас, я открою". Уже из-за двери своей квартиры и слышал голоса на первом этаже, там было не менее трех человек, они были возбуждены, срывались на крик. Я услышал как упало что-то большое. Через несколько минут в нашу дверь постучали. Я ответил: "Сейчас комендантский час, мы не откроем". Меня предупредили, что взломают дверь. Я открыл. Стояли солдаты, два молодых парня, они не проявляли агрессии. Попросили разрешения войти, осмотрели квартиру, велели намотать на плечо бинт или что-то белое. С первого этажа бегом поднялся третий, он был возбужден и агрессивен, на вид ему было около пятидесяти лет. Он заставил меня выйти из квартиры угрожал автоматом. Один из молодых солдат возразил, мол не надо. Это не помогло. Я вышел на площадку первого этажа, увидел Василия лежащего в крови без признаков жизни лицом вниз. Психопат приказал нести Васю на улицу. Я ответил, что один не подниму. Тогда военный передернул затвор автомата крикнул: "Тогда я двоих положу" и направил оружие на меня. Я попытался поднять лежащего, увидел на полу выбитые зубы, лицо было разбито в рваную рану. Вася был жив. "Васенька помогай мне, я сам не смогу". Он привстал, кое как мы сделали пять-шесть шагов и дошли до скамейки. Василий пытался что-то произнести, но это только взбесило военного. Я просил: "Если в Бога веруете, не убивайте его – он хороший человек, мой сосед я его знаю". Военный ответил: "Я в Бога верую, мы его не убьем" и приказал позвать васину жену. Надеясь, что все закончилось и нам отдадут побитого я поднялся на площадку второго этажа, там по-прежнему было двое солдат уже они сказали мне зайти в свою квартиру. Прошло около двух часов и через дверь стало слышно как поднимаются люди, их было пятеро я видел в дверной глазок свет фонариков, они вошли в квартиру №4 и с ними был Вася. В квартире пробыли около получаса. Я услышал как военный сказал: "Все, айда" Васин голос: "Возьмите еще это". Ему ответили: "Все, что надо мы уже взяли". Казалось, что все закончилось. Но солдаты скоро вернулись и ушли вместе с Василием, Татьяной, которая вела на поводке комнатную собачку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про перемовини після звірств рашистів у Бучі: Хочеться чи не хочеться - так питання не стоятиме

Татьяна вернулась из плена 18.03, Васю обнаружили убитым, о чем мне стало известно 1 апреля. Я увидел тело когда мы переносили его для временного захоронения в палисаднике дома 34А. Рядом с телом Василия находился еще один убитый нам неизвестный парень.

Тело Василия было варварски изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, в области пояса страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты. Пулевых или резаных ран не наблюдалось. Узнать его можно было лишь по….

Тело Василия Ивановича Недашковского (23.10.74) было временно захоронено в палисаднике дома 34А улица Водопроводная, город Буча, 1 апреля 2022 в 14:30

Присутствовали супруга покойного, близкие друзья, жители массива, которые хорошо его знали.

Василий Иванович был сугубо мирным жителем. Беззлобным, трудолюбивым, он всем сердцем любил свою родную землю, немедленно, вместе со своим сыном откликнулся, когда возникла необходимость помощи в сооружении укреплений для ВСУ на линии защиты города Ирпень. Он принципиально отказывался носить на плече белую отметку…Обеспечивал беспомощных стариков, которые остались, водой, кипятком и горячей снедью.

Принял смерть мученика.

Настоящее написано 04.04.2022 г.Буча

Тарасевич Алексей Юрьевич".











