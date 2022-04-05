Жертви окупантів в Ірпені: у квартирі на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу. ФОТО

В Ірпені на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Антон Топчій.

"Знов Ірпінь. Просто чоловік підійшов і каже – це треба задокументувати. Пішли, тут поруч - 15-ий поверх пішки. Там батько і син мертві. 55 і 23 роки. З 7-го березня лежать.

Прилетіло прямо в їхню квартиру. Батько загинув одразу, син добрався до ліжка і помер там через день, може менше. Поранення в живіт.

Мати вийшла з підвалу з донькою і все, що змогла зробити - прикріпити на ноги їм по папірцю з іменами та датами народження і смерті. Так і лежать досі.

На хлопця я так і не зміг піти подивитися.

Його мати із сестрою вже за кордоном.

Сім’я з Донбасу, Луганська область.

Втекли від війни 2014-го тоді. А вона їх тут знайшла.

Чоловік, який нас привів, вибачився, що переступав через друга і розридався... Адже він на порозі квартири так і лежить…", - йдеться в повідомленні.

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