Жертви окупантів в Ірпені: у квартирі на 15 поверсі виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Антон Топчій.
"Знов Ірпінь. Просто чоловік підійшов і каже – це треба задокументувати. Пішли, тут поруч - 15-ий поверх пішки. Там батько і син мертві. 55 і 23 роки. З 7-го березня лежать.
Прилетіло прямо в їхню квартиру. Батько загинув одразу, син добрався до ліжка і помер там через день, може менше. Поранення в живіт.
Мати вийшла з підвалу з донькою і все, що змогла зробити - прикріпити на ноги їм по папірцю з іменами та датами народження і смерті. Так і лежать досі.
На хлопця я так і не зміг піти подивитися.
Його мати із сестрою вже за кордоном.
Сім’я з Донбасу, Луганська область.
Втекли від війни 2014-го тоді. А вона їх тут знайшла.
Чоловік, який нас привів, вибачився, що переступав через друга і розридався... Адже він на порозі квартири так і лежить…", - йдеться в повідомленні.