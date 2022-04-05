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Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету "Калібр" над Барвінковим на Харківщині, - Бутусов. ФОТО

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Протиповітряна оборона ЗСУ з кожним днем посилюється та вдосконалюється.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні вночі банкою з помідорами… вибачаюсь, українська Протиповітряна оборона знищила крилату ракету "Калібр" над Барвінковим. Протиповітряна оборона нашої армії з кожним днем посилюється та вдосконалюється, та завдає все більших втрат російським нелюдам, все більш надійно прикриває наші війська. Міноборони РФ та сам Путін неодноразово брехали, ніби українська ППО знищена, але щось Путін боїться прилетіти на винищувачі до України, хоча він сильно піарився, коли прилетів свого часу до окупованої Чечні", - розповів журналіст.

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Українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету Калібр над Барвінковим на Харківщині, - Бутусов 01

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    а скільки такого гною ми не бачили, бо хлопцям не було часу бігати і дивитися, що вони збили?
    Слава Богу
    Завзяття вдачі та всіляких гараздів ЗСУ
  • Alexsander Sokoloff
    У Гостомелі "орк"- мародер загинув через жадібність
  • Hanka Panyanka
    и вот эта погнутая херь стоит 6,5 лимонов зеленых..., посмотрите, русские..., знаете скока сахару можно купить на эти деньги..., но нет, ваш дядя вова решил, что сахар вам не сильно нужен...
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