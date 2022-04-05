Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської республіки, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть бійці полку "Азов" на своїй сторінці в соцмережі.

"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". В результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час, як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі. Окрім цього у заблокованому маріупольському порту також знаходяться два судна з Мальти та судно з Ямайки і Ліберії. На одному з суден є громадяни Туреччини. Чекаємо реакцію світу на обстріли орками суден під прапорами інших держав", - йдеться у повідомленні "азовців".

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