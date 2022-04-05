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Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Бійці "Азову" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської республіки, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть бійці полку "Азов" на своїй сторінці в соцмережі.

"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". В результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час, як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі. Окрім цього у заблокованому маріупольському порту також знаходяться два судна з Мальти та судно з Ямайки і Ліберії. На одному з суден є громадяни Туреччини. Чекаємо реакцію світу на обстріли орками суден під прапорами інших держав", - йдеться у повідомленні "азовців".

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Бійці Азову надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту 01

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Бійці Азову надали допомогу екіпажу іноземного судна, яке обстріляли окупанти в маріупольському порту 02

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Топ коментарі

  • Vladimir Vdovichenko
    Потому что Азов это не только великие воины, но и Люди
  • Ksenia VB
    Andrey Gutnik
    @gutnik_andrey
    ·
    19 год
    я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
    ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…блядь русские сравняли этот город с землей суки
  • Игорь Майстренко
    откуда мы вообще знаем, что немцы уничтожали мирное население?

    кроме как из советских учебников...
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