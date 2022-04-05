Чоловік загинув від вибуху своєї замінованої автівки на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Житель села на Київщині не чекаючи зачистки звільненої території забрав свій автомобіль. Машина виявилась замінованою окупантами. Чоловік загинув від вибуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції Київщини.

"4 квітня, 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де виявив свою автівку. Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів у авто і поїхав додому. На подвір’ї садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території, не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями.

"Радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтесь до них, огородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", - додали в поліції.

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