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"Руїни людських доль": Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині. ФОТОрепортаж

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Жителям села Світильня на Київщині доставили гуманітарну допомогу.

Про це у Facebook повідомив мер Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Руїни... Руїни не тільки донедавна світлих та затишних будинків. Руїни людських доль. Ось що ми побачили сьогодні у с.Світильня Броварського району, куди доставили гуманітарну допомогу для місцевих мешканців та жителів сусіднього села Кулажинці. Сьогодні людям доставили найнеобхідніше - продукти харчування, одяг, засоби гігієни. Відзавтра налагодимо доставку хліба в район.

Поспілкувався з людьми. Жахіття окупації у кожному слові, але в очах - віра в нашу перемогу!" - зазначив очільник міста.

Також читайте: Війська РФ майже вийшли з Броварського району, - мер Броварів Сапожко

Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 01
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 02
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 03
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 04
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 05
Руїни людських доль: Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині 06

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    "Рюзьгє мір" заходив в гості. Приніс свою "духовнасть".
  • Виктор Дийнега
    Нейтральный статус - это кино я где то уже видел. Ах да! Кадыров сначала убивал русню самыми жесткими методами, а потом Бац! Герой рашки... Нейтральный статус это - Сначала мы говорим что будем строить государство способное себя защитить, а потом Бац! Нах армию - дороги строить надо...
  • Vladyslav Namram
    После просмотра фоток желание только одно - запустить ракету на Красную площадь. И не одну.
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