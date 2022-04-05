"Руїни людських доль": Звільнене від російських окупантів село Світильня на Київщині. ФОТОрепортаж

Жителям села Світильня на Київщині доставили гуманітарну допомогу.

Про це у Facebook повідомив мер Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Руїни... Руїни не тільки донедавна світлих та затишних будинків. Руїни людських доль. Ось що ми побачили сьогодні у с.Світильня Броварського району, куди доставили гуманітарну допомогу для місцевих мешканців та жителів сусіднього села Кулажинці. Сьогодні людям доставили найнеобхідніше - продукти харчування, одяг, засоби гігієни. Відзавтра налагодимо доставку хліба в район.

Поспілкувався з людьми. Жахіття окупації у кожному слові, але в очах - віра в нашу перемогу!" - зазначив очільник міста.

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