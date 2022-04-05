Із захисниками України Романом та Леонідом Бутусіними попрощались на Івано-Франківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тисячі людей у Калуші на Івано-Франківщині прийшли провести в останню дорогу захисників України - братів Романа та Леоніда Бутусіних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Церемонія прощання розпочалася об 11:00 у палаці культури "Мінерал".

Батько полеглих Олег Бутусін розповідає, що його сини – Роман та Леонід підписали контракт із ЗСУ у 2020 році. Бійці воювали в зоні ООС, а також обороняли Україну від початку повномасштабного вторгнення російських військових.

Вони загинули обороняючи один із населених пунктів України.

Під звуки оркестру труни винесли на вулицю. Люди загиблих героїв зустрічали на колінах. Похоронна процесія вирушила до собору Святих Землі Української. Там священники відправили службу, а звідти – на кладовище. Романа та Леоніда поховали у Калуші на Алеї Слави.

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