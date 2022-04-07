За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови одного із міст Львівщини за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР затримали першого заступника міського голови однієї з міськрад. Посадовець вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса "Вольво" на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали.

Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, неправомірну вигоду вилучено.

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