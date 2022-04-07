За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Працівники ДБР затримали першого заступника міського голови однієї з міськрад. Посадовець вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса "Вольво" на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.
Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали.
Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, неправомірну вигоду вилучено.