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За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Правоохоронцями затримано першого заступника міського голови одного із міст Львівщини за продажі гуманітарної допомоги та одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР затримали першого заступника міського голови однієї з міськрад. Посадовець вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса "Вольво" на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали.

Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, неправомірну вигоду вилучено.

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За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 01
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 02
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 03
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 04
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 05
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 06
За продаж гуманітарної допомоги з Фінляндії на Львівщині затримано заступника міського голови, - ДБР 07

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Юрій Бутусов

    16 хв ·



    Одеська митниця одягнула 122-гу бригаду Тероборони у костюми Brioni, Versace, Shanel, Armani, та куртки та джинси Louis Vitton, Prada, Hugo Boss

    Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам", передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.

    Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого.

    Хай СБУ розбирається, в мене просто запитання до бійців 122-ї бригади - а хто та що фактично отримав та носить з цього переліку одягу та взуття у бригаді? Чи можна пару фото вислати?
  • Апрол Мить
    В нашій країні навіть ядерна війна корупцію не зупинить!
    Питання для чого нам стільки антикорупційних органів, щоб один одному спини прикривали?!
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