Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm. ФОТО

Волонтерами InformNapalm ідентифікований капітан Росгвардії Костянтин Юдін, який зірвав в Енергодарі прапор України та намагається встановити окупаціїні порядки в місті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

21 березня 2022 року російські пропагандистські ресурси розповсюдили відео, на якому фанатка Z-рашизму російська співачка Юлія Чичеріна, зірвала український прапор із будівлі мерії в окупованому м.Енергодар, Запорізькій області України. Здійснювати цей акт Чичеріні допомагали російські військовослужбовці.

Українські патріоти, які проводять OSINT (розвідку відкритих джерел), змогли знайти, ідентифікувати та передати InformNapalm детальну інформацію про другого фігуранта цього злочину. Ним виявився російський капітан Костянтин Юдін. В Енергодарі Юдін намагався встановити органи окупаційної влади, а також особисто давав вказівки розганяти мітинги мирних жителів із застосуванням сльозогінного газу та зброї.



Юдін Костянтин Володимирович

Дата народження 10.09.1989 р. Уродженець м. Майский Кабардино-Балкарська республіка, зареєстрований за адресою вул. Московська, буд. 12.

Реєстрація за місцем служби - Республіка Дагестан, м. Махачкала, вул. Невського, буд. 6.

Паспорт РФ № 83 09 99 15 55

У відкритих джерелах Юдін фігурує як начальник групи з роботи з особовим складом в/ч 5389 (376-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, місце дислокації м. Кізляр, Дагестан), має звання капітана.





До вторгнення в Україну Юдін активно вів політичну роботу від імені махачкалінського з'єднання Росгвардії. Зокрема, він брав безпосередню участь у створенні профільного військово-патріотичного класу Росгвардії у школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у Махачкалі. Також Юдін помічений як учасник форуму "Територія смислів" та конкурсу "Лідери Росії", обидва проходили у 2021 році. Мабуть, показавши себе як політичний кар'єрист, Костянтин і був відправлений насаджувати окупаційну владу в український Енергодар.

У соціальних мережах виявлено кілька замаскованих сторінок Юдіна, звідки вдалося витягнути кілька його фотографій.







У процесі ідентифікації волонтерам вдалося отримати скріншоти із закритої бази даних МВС РФ, у яких капітан Юдін проходить як особа, що потрапила в поле, зір органів у зв'язку зі зберіганням, виготовленням та перевезенням наркотичних засобів.



