Новини Фото • Війна

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm. ФОТО

23 32426
Волонтерами InformNapalm ідентифікований капітан Росгвардії Костянтин Юдін, який зірвав в Енергодарі прапор України та намагається встановити окупаціїні порядки в місті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 01

21 березня 2022 року російські пропагандистські ресурси розповсюдили відео, на якому фанатка Z-рашизму російська співачка Юлія Чичеріна, зірвала український прапор із будівлі мерії в окупованому м.Енергодар, Запорізькій області України. Здійснювати цей акт Чичеріні допомагали російські військовослужбовці.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 02

Українські патріоти, які проводять OSINT (розвідку відкритих джерел), змогли знайти, ідентифікувати та передати InformNapalm детальну інформацію про другого фігуранта цього злочину. Ним виявився російський капітан Костянтин Юдін. В Енергодарі Юдін намагався встановити органи окупаційної влади, а також особисто давав вказівки розганяти мітинги мирних жителів із застосуванням сльозогінного газу та зброї.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 03
Юдін Костянтин Володимирович

Дата народження 10.09.1989 р. Уродженець м. Майский Кабардино-Балкарська республіка, зареєстрований за адресою вул. Московська, буд. 12.

Реєстрація за місцем служби - Республіка Дагестан, м. Махачкала, вул. Невського, буд. 6.

Паспорт РФ № 83 09 99 15 55

У відкритих джерелах Юдін фігурує як начальник групи з роботи з особовим складом в/ч 5389 (376-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, місце дислокації м. Кізляр, Дагестан), має звання капітана.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 04
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 05

До вторгнення в Україну Юдін активно вів політичну роботу від імені махачкалінського з'єднання Росгвардії. Зокрема, він брав безпосередню участь у створенні профільного військово-патріотичного класу Росгвардії у школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у Махачкалі. Також Юдін помічений як учасник форуму "Територія смислів" та конкурсу "Лідери Росії", обидва проходили у 2021 році. Мабуть, показавши себе як політичний кар'єрист, Костянтин і був відправлений насаджувати окупаційну владу в український Енергодар.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 06

У соціальних мережах виявлено кілька замаскованих сторінок Юдіна, звідки вдалося витягнути кілька його фотографій.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 07
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 08
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 09

У процесі ідентифікації волонтерам вдалося отримати скріншоти із закритої бази даних МВС РФ, у яких капітан Юдін проходить як особа, що потрапила в поле, зір органів у зв'язку зі зберіганням, виготовленням та перевезенням наркотичних засобів.

Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 10
Ідентифікований капітан Росгвардії Юдін, який разом із Чичеріною зривав прапор України в Енергодарі, - InformNapalm 11

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Не поймешь кто с них мужик а кто баба. Чичерину уже в розыск Интерпол подали за терроризм и захват чужой собственности?
  • kuba
  • Вячеслав Галушка
    *****, одни чернопопые чурки какие-то… На россии белые двуногие остались ещё..?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини