Google Maps покаже панорами зруйнованих війною українських міст, - МВС. ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами світового технологічного гіганта Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків військової агресії РФ проти України.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета проєкту — фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах", - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко розповів, що цей проєкт стартував зі звільненого міста Ірпінь.

"Одночасно роботу розпочинають декілька команд. Ми максимально хочемо охопити всі міста, що зазнали найбільших руйнувань, які безумовно потрібно зафіксувати. Ця інформація буде розміщена на Картах Google та буде доступна для широкого загалу. Увесь світ має бачити, як наші міста виглядали раніше й що з ними скоїв агресор", - наголосив він.

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