ЗСУ знищили "елітну" мотострілецьку бригаду з Амурської області. ФОТО

ЗСУ знищили підрозділи 38-ої омсбр армії РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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"38-а омсбр зс рф і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", - йдеться в повідомленні під відповідними світлинами.

38-а окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада — формування Сухопутних військ зс рф. Умовне найменування — Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування — 38-а омсбр. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Пункт постійної дислокації — село Катеринославка Амурської області.





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