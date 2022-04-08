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Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований. ФОТОрепортаж

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У мережі з'явилося фото зруйнованого після обстрілів та боїв міжнародного аеропорту у Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости N, знімки розмістив фотограф johnniezigger.

На фото видно, що як такої будівлі аеропорту, на відновлення якої зовсім недавно було витрачено мільйони гривень, більше не існує. Також є фото інтер'єру - там суцільні уламки скла, все розбите.

Стан злітно-посадкової смуги не зафіксований на камеру, проте навряд чи він кращий.

Нагадаємо, бої у Миколаївському аеропорту проходили 7 березня – тоді загарбники змогли зайти на його територію. Наші воїни їх відбили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знаходиться на відстані, яка дозволяє обстрілювати Миколаїв за допомогою РСЗВ, - голова ОВА Кім

Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований 01
Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований 02
Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований 03

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Топ коментарі

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Твари кацапские, сама живут в дерьме и соседям жить не дают.
  • Andrii Pushkarchuk
    Тварі кацапські! Вас чекає тільки смерть в віках! Горіти вам і на Землі і в Пеклі! Смерть, смерть і тільки смерть вам!
  • Shanna Castellanos 84782519
    Главное ,что Николаев не пал в рашистские руки..а новый ,ещё более красивый аэропорт обязательно будет выстроен
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