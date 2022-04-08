Аеропорт Миколаєва повністю зруйнований. ФОТОрепортаж

У мережі з'явилося фото зруйнованого після обстрілів та боїв міжнародного аеропорту у Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости N, знімки розмістив фотограф johnniezigger.

На фото видно, що як такої будівлі аеропорту, на відновлення якої зовсім недавно було витрачено мільйони гривень, більше не існує. Також є фото інтер'єру - там суцільні уламки скла, все розбите.

Стан злітно-посадкової смуги не зафіксований на камеру, проте навряд чи він кращий.

Нагадаємо, бої у Миколаївському аеропорту проходили 7 березня – тоді загарбники змогли зайти на його територію. Наші воїни їх відбили.

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