Тіла чотирьох осіб, які ховались від бомбардування російських окупантів, вилучили з-під завалів у Бородянці. ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують розбирати завали у звільненій від рашистів Бородянці.

Про це у Facebook повідомив Олександр Хоменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники витягують з-під завалів тіла чотирьох людей, які ховалися у підвалі від бомбардування, Бородянка, 7 квітня 2022 року. Цих людей вбила авіабомба, яку русня цілеспрямовано скинула на житловий будинок 1 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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