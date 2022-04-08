"Putin=Stalin", - радянський меморіал у Берліні розписали антиросійськими гаслами. ФОТО
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Невідомі розписали об’єкти меморіалу радянським воїнам, які загинули в битві за Берлін у 1945 році, у Трептовпарку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Декілька частин меморіального ансамблю були замащені фарбою та гаслами, в яких Путіна прирівнюють до Сталіна. Також невідомі намалювали символ "Z", який використовують російські збройні сили у війні в Україні, та свастику.