"Putin=Stalin", - радянський меморіал у Берліні розписали антиросійськими гаслами. ФОТО

Невідомі розписали об’єкти меморіалу радянським воїнам, які загинули в битві за Берлін у 1945 році, у Трептовпарку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Декілька частин меморіального ансамблю були замащені фарбою та гаслами, в яких Путіна прирівнюють до Сталіна. Також невідомі намалювали символ "Z", який використовують російські збройні сили у війні в Україні, та свастику.

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