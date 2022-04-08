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"Putin=Stalin", - радянський меморіал у Берліні розписали антиросійськими гаслами. ФОТО

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Невідомі розписали об’єкти меморіалу радянським воїнам, які загинули в битві за Берлін у 1945 році, у Трептовпарку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Декілька частин меморіального ансамблю були замащені фарбою та гаслами, в яких Путіна прирівнюють до Сталіна. Також невідомі намалювали символ "Z", який використовують російські збройні сили у війні в Україні, та свастику.

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Putin=Stalin, - радянський меморіал у Берліні розписали антиросійськими гаслами 01
Putin=Stalin, - радянський меморіал у Берліні розписали антиросійськими гаслами 02

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Пуйло больше похож на Гитлера, т.к. прячется в бункере.
    Но когда будет лежать на обоссаном ковре, то сразу станет похож на Сталина.
  • Maxim Ak-Murza
    Чья, интересно, это была идея? Это же для ***** и его стада - комплимент. Бо Гуталин для русни - вообще эталон царя, чуть ли не божество.
  • Small Jerboa
    Ой, та ладно.
    Уйло нікчемний другосортний наслідувач!
    Слава Богу, йому до "злого генія" Сталіна, як на вприсядки до Місяця.
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