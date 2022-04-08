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Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. ФОТОрепортаж

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Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів "Бушмастер" на 38 млн доларів.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31.03 Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери Бушмастер. Наступного ранку Прем’єр-Міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження. На запрошення Міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент", - розповів він.

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Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 02
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 03
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 04
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 05

Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 06
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 07
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 08
Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster 09

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Отак і назбираємо зі світу по нитці..
  • Сергій Осадчий
    Ну це не БТР, а бронемашина, але те, що треба. Для оперативної евакуації поранених і для перекидання розрахунків з протитанковою зброєю на позиції.
  • Владимир Иванец
    Йошкін-кошкін! Де та Австралія, а й та щось старається.
    Респект, мужики. Шана й дяка від усіх нас. Ми з цими тачками швидше управимся з кацапським бидлом.
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