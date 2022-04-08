Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва. ФОТОрепортаж
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чекаю на зустріч з Києвом" - написала фон дер Ляєн, розмістивши фото біля потяга на вокзалі Перемишля.
Схоже фото розмістив і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який відвідає Київ разом з фон дер Ляєн.
Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра Едуарда Геґера, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.