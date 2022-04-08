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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва. ФОТОрепортаж

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чекаю на зустріч з Києвом" - написала фон дер Ляєн, розмістивши фото біля потяга на вокзалі Перемишля.

Схоже фото розмістив і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який відвідає Київ разом з фон дер Ляєн.

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Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра Едуарда Геґера, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва 01
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва 02

Топ коментарі

  • Ukraine Press
    Байден та посольства США дають зброю, багато зброї, а не "занепокоюються!
  • Юрий Лезновский
    Это женщина искренне хочет помочь Украине в отличии от шульцов и макоронов.
  • volodya a51559b3
    Прикинь, тепер є що згадати. Молодість...
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