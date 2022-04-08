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Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський. ФОТО

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Російські окупанти застосували в селі Новоселівка під Черніговом килимові бомбардування, знищивши будинки до фундаменту.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Залишки села Новоселівка під Черніговом.

Тут примірялися килимові бомбардування. Будинки знищені до фундаменту. Під завалами подекуди залишаються тіла місцевих мешканців.

Такий вигляд має геноцид українського народу", - написав Казанський.

Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 01
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 02
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 03
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 04

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Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 05
Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський 06

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Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    На последнем фото Стерненко?
  • Антип61
    ***** думало, що в цьому селі жили нацисти, бо там розмовляли українською мовою...
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Нашивка СБУ на правом предплечье.
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