Село Новоселівка під Черніговом практично знищене авіаударами окупантів, - Казанський. ФОТО
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Російські окупанти застосували в селі Новоселівка під Черніговом килимові бомбардування, знищивши будинки до фундаменту.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Залишки села Новоселівка під Черніговом.
Тут примірялися килимові бомбардування. Будинки знищені до фундаменту. Під завалами подекуди залишаються тіла місцевих мешканців.
Такий вигляд має геноцид українського народу", - написав Казанський.