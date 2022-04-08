Латвія розглядає можливість позбавлення громадянства за підтримку воєнних злочинів РФ, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Сейм Латвії розглядає зміни до Закону про громадянство, що створять правову основу для позбавлення громадянства осіб, які підтримують воєнні злочини РФ.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час онлайн-виступу подякував латвійському парламенту за солідарність і підтримку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

"Промовистим є факт, що з часу російського вторгнення в Україну Службою державної безпеки Латвії розпочато вже 14 кримінальних проваджень стосовно жителів Латвії, які героїзували злочини росіян в Україні", - наголосив український спікер.

Він також нагадав про дуже важливу підтримку Латвією зусиль України з притягнення РФ до відповідальності в міжнародних судових інституціях.

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Серед важливих ініціатив Саейми Латвії щодо політичної підтримки України Голова ВР відзначив припинення діяльності груп дружби з РФ та Білоруссю; встановлення адміністративної відповідальності за використання ворожої символіки РФ; розірвання співробітництва з російськими та білоруськими містами тощо.

Стефанчук також подякував за підтримку у питанні запровадження безполітної зони над Україною; надання озброєння, медичних та продовольчих товарів, дозволу латвійським добровольцям брати участь у бойових діях проти російського загарбника в Україні.

"З особливою вдячністю хотів би відзначити прийняття Саеймою Латвії закону про підтримку громадян України, завдяки якому тисячі громадян нашої країни в пошуку порятунку від нелюдської війни РФ проти України змогли знайти прихисток у гостинній щедрій Латвії", — зауважив спікер.

Він відзначив і цінний внесок Латвії у просуванні питання якнайшвидшого приєднання України до ЄС та введення жорстких санкцій проти Росії.

"Україна високо цінує позицію вищого керівництва Латвії щодо необхідності повного припинення торгівельно-економічних відносин із країною-агресором. Особливо хотів відзначити акцію "Купуй українське", - додав Голова ВР.