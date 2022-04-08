Авіаційні бомби, залишки "Іскандера", касетні боєприпаси та протипіхотні міни: Нацполіція завершила перший етап розмінування Ірпеня. ФОТОрепортаж

Спеціалісти профільних служб перевірили місця базування армійців РФ і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та всі вулиці міста Ірпінь, а відтак лише вибухотехніки Нацполіції вилучили понад 3000 вибухонебезпечних предметів.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив сьогодні, 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Весь світ побачив наслідки перебування російських військових на Київщині і ті звірства, які армійці вчиняли щодо мирних людей. Тож після звільнення від окупантів робота поліцейських насамперед була спрямована на посилення там поліцейської присутності для патрулювання, зачистки від диверсійно-розвідувальних груп, реагування на всі повідомлення громадян і на допомогу місцевим жителям. Але не менш важливим завданням було і є розмінування звільнених селищ і міст.

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"Зведений загін вибухотехніків Нацполіції спільно із піротехніками ДСНС одразу приступили до зачистки, адже військові РФ залишили після себе тисячі небезпечних "сюрпризів". І це не лише боєприпаси, які не вибухнули, і сховки боєкомплекту, а й спеціально встановлені розтяжки і замінована техніка", - повідомив Голова Національної поліції України.

За словами Ігоря Клименка, лише в Ірпені вибухотехніки Нацполіції вилучили понад 3000 вибухонебезпечних предметів. А це - авіаційні бомби, залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", протитанкові ракетні комплекси, касетні боєприпаси, протипіхотні міни ОЗМ-72, снаряди до гармат, мінометні міни, автоматичні гранатомети, саморобні вибухові пристрої та набої різного калібру. Усі ці предмети будуть знищені у спеціально відведеному місці і вже ніколи не нестимуть небезпеку мирним жителям.

"І сьогодні ми можемо говорити, що завершено перший етап розмінування Ірпеня: в місті зачищено місця базування армійців і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці. Наступним етапом розмінування буде зачистка від небезпечних предметів житлового фонду міста", - зазначив глава Нацполіції.





















